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Смерть после задержания: полиция показала свою видеоверсию инцидента в Кропивницком
Мужчина, который умер в результате инцидента с полицейскими в Кропивницком ночью 17 июля, во время общения с ними вел себя неадекватно, не реагировал на просьбы показать водительское удостоверение и документы на автомобиль.
Видео на YouTube-канале разместил Дмитрий Семенюк. В записи отчетливо слышны голоса патрульных, ответы потерпевшего трудно различить. Между тем, можно понять, что происходит потасовка стражами порядка и мужчиной, который отказывается показывать документы.
Помогать мужчине отбиваться от копов стали свидетели происходящего. Полицейские угрожали водителю задержанием, наручниками и требовали заложить руки за спину. Затем между умершим и полицейскими произошла драка, сопровождающаяся нецензурной бранью.
На протяжении почти всего видео от копов звучала фраза: «Руки за спину».
После того, как полицейским удалось успокоить водителя машины и надеть на него наручники, выяснилось, что он не может дышать.
В то же время, по словам очевидцев происшедшего, полицейские избили дубинками водителя и прыснули ему в лицо из газового баллончика (на ролике это трудно понять).
Как сообщает ТСН, адвокат семьи заявила, что видела на теле убитого синяки и ссадины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нескольких случаях превышения полномочий со стороны полиции.
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