Происшествия

Мужчина умер после "общения" с полицией: подробности ЧП в Кропивницком (видео)

В четверг, 17 июля, в Кропивницком произошла трагедия с участием патрульных полицейских. После «общения» со стражами порядка умер 51-летний мужчина. Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое полицейских тяжело ранили 5-летнего мальчика, который через несколько дней умер в больнице.

Об инциденте в Кропивницком сообщается на странице патрульной полиции Кировоградской области в Facebook.

Как сообщают полицейские, около 22:30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения ними был остановлен 51-летний водитель. Он и его знакомые якобы начали оказывать сопротивление. После этого правоохранители применили спецсредства, после чего мужчине внезапно стало плохо.

По информации копов, у водителя автомобиля «ВАЗ» имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством. Он якобы отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними.

«После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля „ВАЗ“ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место „скорую помощь“. После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи врачи констатировали смерть мужчины. Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении.

Чуть позже на странице патрульной полиции было опубликовано видео, в котором главный патрульный области Антон Цюцюра сказал, что проведено вскрытие тела умершего и причинно-следственной связи между действиями патрульных и смертью водителя не установлено.

В то же время, по словам очевидцев происшедшего, полицейские жестоко избили дубинками водителя и прыснули ему в лицо из газового баллончика.

Как говорится в сюжете ТСН, адвокат семьи заявила о превышении полномочий патрульными, так как видела на теле убитого синяки и ссадины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кременчуге полицейские избили мужчину прямо в продуктовом магазине, после того, как он сделал замечание нетрезвой компании. Подобный случай произошел в этом городе накануне Нового года. Тогда полицейские, которые были вне службы, избили на улице мужчину, а затем его ограбили. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа.

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