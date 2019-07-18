Мошенница «кинула» детей: в Киеве задержали туристическую аферистку

Происшествия

В Киеве задержали мошенницу, провернувшую масштабную туристическую аферу, жертвами которой стали дети. Юные гимнастки, члены спортивного клуба «Гранд Ритмик», собирались в лагерь в Афинах. В 2018 году их родители заплатили за авиабилеты, но в результате никто никуда не улетел, а деньги семьям гимнасток не вернули. Пострадали 22 семьи. В общей сложности их обманули на 105 тысяч гривен.

Турагентство, в которое обратилась тренер гимнасток Ольга Макарова, называлось «Домино Тур-7». Женщина, которая представлялась директором турагентства, обещала, что через нее билеты в Афины обойдутся дешевле, чем через другие турагентства. Кроме того, тренеру рекомендовали эту женщину родители одной из юных гимнасток. Деньги за билеты в Афины и обратно тренер отдала директору турагентства еще в марте 2018 года. Лететь должны были в июле. Но буквально накануне вылета выяснилось, что билеты не куплены и поездка не состоится.

— Когда я отдала турагенту деньги (105 тысяч гривен), она пообещала, что пришлет билеты в ближайшее время, — рассказала «ФАКТАМ» тренер гимнасток Ольга Макарова. — Но не сделала этого. Потом сказала, что авиакомпания якобы делает выписку групповых билетов только за месяц до вылета. Но и тогда билеты я не получила. Директор турагентства уверяла, что все в порядке. Сказала, что сейчас прислать ничего не может, потому что она вроде как ушла из этой турфирмы. Но пообещала, что на нас это никак не отразится: мол, нашим заказом все равно занимается только она и доведет дело до конца.

Настал июль, но ничего не изменилось. У меня по-прежнему не было ни билетов, ни даже номера брони. Я названивала этой женщине каждый день. Она рассказывала какие-то невероятные истории: то была на отдыхе, то заболела, то в семье кто-то родился или умер…

Ситуация прояснилась вечером 27 июля 2018 года. Утром следующего дня мы с детьми должны были ехать в аэропорт. Турагент прислала мне sms: «Мы можем перенести дату поездки?» Я была в шоке: конечно же, нет! В лагере нас ждут на определенные даты, доверенности от родителей взяты именно на эти числа. Да и что значит «перенести» в последний вечер перед вылетом?! «Ладно, я попытаюсь что-то сделать», — ответила турагент.

Я начала ей звонить, но она не брала трубку. Ответила только после десятой или одиннадцатой sms-ки. Сказала, что авиакомпания якобы что-то напутала с бронью и нас не могут взять на этот рейс. «Бронь просто исчезла! — заявила она. — Но пробую что-то сделать». Я потребовала показать подтверждение того, что она бронировала билеты. Ведь должны быть номер брони, квитанция. «Сейчас вышлю», — сказала она и опять ничего не прислала. После этого перестала брать трубку.

По словам потерпевших, даже после того как они все обратились в полицию, страничка «Домино Тур-7» в Facebook продолжала существовать. С ее помощью мошенница привлекала новых клиентов. От следствия при этом директор турагентства скрывалась.

В среду, 17 июля 2019 года, аферистку задержали. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в прокуратуре Киева. А 18 июля Оболонский райсуд Киева избрал ей меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

— В связи с тем, что подозреваемая уклонялась от следственных действий, прокуратура просила для нее меру пресечения в виде содержания под стражей, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Суд избрал круглосуточный домашний арест. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она ставила подписи на расписках о получении денег от потерпевших. В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Кроме того, сейчас в Оболонском райсуде Киева рассматриваются еще четыре гражданских иска к подозреваемой — их подали люди, которым она ранее тоже не предоставила обещанные туристические услуги.

По словам тренера пострадавших гимнасток Ольги Макаровой, даже после того, как за дело взялись правоохранительные органы, мошенница продолжала врать.

— В том, что произошло, она обвинила… нас, — рассказала Ольга Макарова. — Заявила, что я, оказывается, мешала ей своими бесконечными звонками и просьбами. Потом сказала, что деньги вернет, но через неделю. Еще через неделю стала говорить, что отдаст через два-три дня. И каждый раз одно и то же: «Если бы у меня были деньги, я бы их вернула. Но сейчас их нет». Последний раз мы с ней переписывались в марте 2019 года. Ничего не изменилось, все те же отговорки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали масштабной туристической афере с известным туроператором TUI Украина. Десятки туристов, заказавших туры в Турцию и Египет в турагентстве, работавшем под вывеской TUI Украина, полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали.

Люди потеряли по несколько тысяч долларов. Позже в TUI Украина заявили, что предпринимательница, с которой туристы заключали договоры, разорвала договор с туроператором задолго до этих событий и работать под вывеской TUI не имела права. Сейчас это дело слушается в суде.

Также «ФАКТЫ» рассказывали об афере в Полтаве: директор трех турфирм скрылся с миллионом гривен.

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