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Зеленский дал гражданство еще 9 иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины.
Указом № 526/2019 в гражданство Украины принято девять человек. Среди них непосредственные участники боевых действий на востоке Украины — Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров и Алексей Сивохин.
В гражданство Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий.
Глава государства заверил, что и впредь будет предоставлять гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.
Отметим, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко официально обратилась к президенту с призывом принять в гражданство Украины россиянку Толопу, которая с 2014 года воюет на Донбассе в составе добровольческого батальона «Айдар».
Напомним, в День Конституции президент подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 иностранцам, воевавшим на Донбассе против пророссийских боевиков.
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