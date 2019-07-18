Происшествия

Выдворенный из Украины турецкий "вор в законе" вернулся, чтобы взять под контроль преступный мир Киева

В Дарницком районе столицы полицейские задержали нелегально въехавшего в Украину «вора в законе» Нукри Гальского — уроженца Грузии, «коронованного» в Турции. Ранее из Украины выдворили криминального авторитета «Дато».

Как сообщают в Национальной полиции Украины, Нукри Гальский намеревался взять под контроль преступный мир Киева и области. Иностранец попал на территорию Украины нелегально — его выдворяли из страны с запретом въезда в течение трех лет еще в 2018 году. Тогда Нукри Гальский пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

Нукри Гальский

«Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые „сходки“ криминальных авторитетов», — сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко. По его словам, «вора в законе» выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой подготовили документы об увеличении срока запрета въезда на территорию Украины Нукри Гальскому до пяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курирующий уголовный мир Запорожской области «вор в законе» по кличке «Принц» после встречи с полицией заявил, что уезжает из Украины на поиски «более комфортной» страны.





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