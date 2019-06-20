Из Украины уедет "вор в законе" по кличке "Принц" (видео)

Общество

Курирующий уголовный мир Запорожской области «вор в законе» по кличке «Принц» после встречи с полицией уезжает из Украины на поиски «более комфортной» страны. Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры выдворили из Украины известного «вора в законе» по кличке «Дато».

О решении «Принца» сообщает первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, уголовный авторитет заверил, что уедет из Украины в течение двух суток. В связи с этим Вячеслав Аброськин вспомнил о разговоре с влиятельным бизнесменом, который материально поддерживает своего друга — «вора в законе».

«Во всех уважающих себя странах мира за связь с „вором“ можно попасть за решетку на длительный срок, остаться без денег, таким лицам запрещают въезд в страну, уважающие себя граждане бегут от них. А что у нас? У нас как в Африке, вор — это друг. И пока так будет, эти подонки будут контролировать нашу жизнь. Так и живем: педофилы насилуют детей, а эти подонки — нашу страну», — пишет Аброськин в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известного криминального авторитета из Грузии по прозвищу Валера Кутаисский выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет. 40-летний «вор в законе» прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы — вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в Харьков.





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