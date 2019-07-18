Происшествия

В Одессе к автомобилю высокопоставленного чиновника прикрепили муляж взрывного устройства

В престижном районе Одессе неизвестные прикрепили муляж взрывчатки к автомобилю, припаркованному возле элитного отеля. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, владелец авто обнаружил подозрительный предмет и немедленно сообщил о находке в правоохранительные органы. Ранее во Львове подорвали авто бизнесмена.

На место происшествия прибыли наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Во время отработки информации эвакуировали десятки людей.

По результатам проверки правоохранители установили, что к кузову иномарки был прикреплен муляж взрывного устройства.

По данным представителя главка, автомобиль принадлежит руководителю Украинского Дунайского пароходства.

Инцидент квалифицирован следователями как угроза убийством, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Вокруг ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» развивается конфликт, связанный в том числе с продажей теплоходов.

Капитаны речных судов обвинили главу компании Дмитрия Чалого в систематической задержке зарплаты и коррупции. Если его не уволят, моряки грозятся перекрыть реку Дунай.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе случился переполох из-за заминированного авто священника.



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