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В Одессе к автомобилю высокопоставленного чиновника прикрепили муляж взрывного устройства
В престижном районе Одессе неизвестные прикрепили муляж взрывчатки к автомобилю, припаркованному возле элитного отеля. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, владелец авто обнаружил подозрительный предмет и немедленно сообщил о находке в правоохранительные органы. Ранее во Львове подорвали авто бизнесмена.
На место происшествия прибыли наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Во время отработки информации эвакуировали десятки людей.
По результатам проверки правоохранители установили, что к кузову иномарки был прикреплен муляж взрывного устройства.
По данным представителя главка, автомобиль принадлежит руководителю Украинского Дунайского пароходства.
Инцидент квалифицирован следователями как угроза убийством, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
Вокруг ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» развивается конфликт, связанный в том числе с продажей теплоходов.
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