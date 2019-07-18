- 19:08 Пытаются компенсировать потерю позиций: командующий ООС объяснил активизацию боевиков на Мариупольском направлении
- 18:48 В Одессе средь бела дня из авто украли полмиллиона: дерзкий вор попал на видео
- 18:37 Десятки детей из Харькова отравились на отдыхе в Яремче: первые подробности ЧП
- 18:34 ВСУ решили провести боевые стрельбы на черноморском побережье: на каких пляжах будет небезопасно
- 18:20 Судью, решившую отобрать лицензию у SkyUp, не смогли отправить в отставку
- 18:09 Жителей киевского Подола предупредили о проблемах с метро 19 июля
- 18:06 В Одессе к автомобилю высокопоставленного чиновника прикрепили муляж взрывного устройства
- 18:00 Еще даже не ступив на Луну, американцы выбросили на нее мешок с мусором
- 17:51 Самый модный аксессуар лета: советы дизайнера
- 17:50 Либо дорога, либо отставка: Зеленский потребовал до 15 октября построить автопереход через дамбу ДнепроГЭСа
- 17:45 Дело Гандзюк: СМИ обнаружили скандальную связь между "авторитетом" Левиным и главой обсовета Мангером
- 17:30 Успеть до 31 июля: Минобразования сделало важное разъяснение для абитуриентов
Жителей киевского Подола предупредили о проблемах с метро 19 июля
«Киевский метрополитен» предупредил о возможном ограничении доступа на станции «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь» на Подоле вечером 19 июля. Это связано с проведением концерта на Контрактовой площади.
«Вечером 19 июля в связи с проведение массовых мероприятий в городе возможно временное ограничение на вход для пассажиров станций «Контрактова площа», «Поштова площа», — говорится в сообщении.
Транспортники просят прощения у пассажиров в связи с временными неудобствами.
Напомним, по 19 июля на территории SkyFamilyPark (проспект Генерала Ватутина, 2) проходит музыкальный фестиваль UPark Festival, и в ночь на 19 июля автобусы №№ 21, 101 и троллейбусы №№ 30, 30К, 31 будут работать на один час дольше.
Напомним, в настоящее время метрополитен проводит работы по отказу от использования пластиковых жетонов в качестве средства оплаты за проезд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!