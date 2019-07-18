Общество и люди

Жителей киевского Подола предупредили о проблемах с метро 19 июля

«Киевский метрополитен» предупредил о возможном ограничении доступа на станции «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь» на Подоле вечером 19 июля. Это связано с проведением концерта на Контрактовой площади.

«Вечером 19 июля в связи с проведение массовых мероприятий в городе возможно временное ограничение на вход для пассажиров станций «Контрактова площа», «Поштова площа», — говорится в сообщении.

Транспортники просят прощения у пассажиров в связи с временными неудобствами.

Напомним, по 19 июля на территории SkyFamilyPark (проспект Генерала Ватутина, 2) проходит музыкальный фестиваль UPark Festival, и в ночь на 19 июля автобусы №№ 21, 101 и троллейбусы №№ 30, 30К, 31 будут работать на один час дольше.

Напомним, в настоящее время метрополитен проводит работы по отказу от использования пластиковых жетонов в качестве средства оплаты за проезд.

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