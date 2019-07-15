Общество и люди

"Дорога жизни": в Станице Луганской запустили автобус от КПВВ до моста через Северский Донец (фото)

На линии разграничения на Донбассе, в районе пункта пропуска «Станица Луганская», где в конце июня украинская армия отвела свои подразделения и военную технику, запустили автобус для престарелых и инвалидов. Об этом в Facebook написал замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

«Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина „дороги жизни“ — всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием», — отметил чиновник.

При этом Клименко опасается, что «добрая воля украинской стороны будет положительно воспринята „руководством ЛНР“, которое наоборот, где-то год назад, осложнило людям дорогу в Украину».

Он призывает луганчан быть внимательными и осторожными и не поддаваться на провокации.

«Опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники „молодой республики“: случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса», — уточняет Клименко.

Напомним, после того, как ВСУ отвели подразделения и технику с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской, боевики отошли от пешеходного моста через Северский Донец.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие препятствия приходится преодолевать жителям оккупированной территории Луганской области, чтобы попасть на свободную территорию Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter