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"Дорога жизни": в Станице Луганской запустили автобус от КПВВ до моста через Северский Донец (фото)
На линии разграничения на Донбассе, в районе пункта пропуска «Станица Луганская», где в конце июня украинская армия отвела свои подразделения и военную технику, запустили автобус для престарелых и инвалидов. Об этом в Facebook написал замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
«Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина „дороги жизни“ — всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием», — отметил чиновник.
При этом Клименко опасается, что «добрая воля украинской стороны будет положительно воспринята „руководством ЛНР“, которое наоборот, где-то год назад, осложнило людям дорогу в Украину».
Он призывает луганчан быть внимательными и осторожными и не поддаваться на провокации.
«Опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники „молодой республики“: случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса», — уточняет Клименко.
Напомним, после того, как ВСУ отвели подразделения и технику с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской, боевики отошли от пешеходного моста через Северский Донец.
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