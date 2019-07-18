- 21:36 С вещами — на выход: Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу
- 21:11 Украинский легионер «Барселоны» женился на красавице-иностранке с ростом 191 см
- 21:09 Пел про Одессу и просил борща: Джаред Лето выступил в Киеве
- 20:47 Минобразования планирует ежегодно повышать плату за обучение контрактников в вузах: кого это коснется
- 20:22 Главу райадминистрации в Ровенской области поймали на взятке в 100 тысяч долларов
- 20:16 Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» снова станет отцом
- 20:03 "Я просил вас вежливо": Парубий обратился к Зеленскому в ответ на требование созвать Раду
- 19:49 В Украине вводят новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что изменится
- 19:43 Разработчики FaceApp ответили на обвинение в утечке данных пользователей приложения
- 19:31 Беспартийный самовыдвиженец Максим Курячий лидирует в 25-м округе, — опрос
- 19:31 Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать
- 19:25 Дело об убийстве ребенка в Переяславе: 16-летний стрелок отправлен под домашний арест
Минобразования планирует ежегодно повышать плату за обучение контрактников в вузах: кого это коснется
Министерство образования и науки инициирует повышение стоимости контрактного обучения на популярных специальностях в ВУЗах. Если это предложение будет одобрено правительством, обучение подорожает уже в 2020 году. Напомним, по состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений.
В частности, будет установлена минимальная стоимость обучения, изменить которую ВУЗы не смогут.
Сейчас проект постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости» проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины, отметили в министерстве.
Так, в 2020 году минимальная цена обучения на контракте составит 60% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета, в 2021 году ее поднимут до 70%, в 2022 году — до 80%.
Установить минимальную цену предлагается для 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда. В их перечень попали
Объясняя свои предложения, в МОН акцентировали внимание на том, что в 2018 году из государственного бюджета подготовка одного студента расходовали в среднем 39 тысяч грн, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тысячи гривен. При этом стоимость обучения контрактников в 2018 году составляла 28 тысячи гривен,
Напомним, вступительная кампания-2019 в Украине стартовала 1 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!