Общество и люди

Минобразования планирует ежегодно повышать плату за обучение контрактников в вузах: кого это коснется

Министерство образования и науки инициирует повышение стоимости контрактного обучения на популярных специальностях в ВУЗах. Если это предложение будет одобрено правительством, обучение подорожает уже в 2020 году. Напомним, по состоянию на утро 15 июля поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений.

В частности, будет установлена минимальная стоимость обучения, изменить которую ВУЗы не смогут.

Сейчас проект постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости» проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины, отметили в министерстве.

Так, в 2020 году минимальная цена обучения на контракте составит 60% от средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета, в 2021 году ее поднимут до 70%, в 2022 году — до 80%.

Установить минимальную цену предлагается для 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда. В их перечень попали в т. ч. филология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, менеджмент, маркетинг, учет и налогообложение, право, международные отношения, медицина и др.

Объясняя свои предложения, в МОН акцентировали внимание на том, что в 2018 году из государственного бюджета подготовка одного студента расходовали в среднем 39 тысяч грн, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тысячи гривен. При этом стоимость обучения контрактников в 2018 году составляла 28 тысячи гривен, т. е. около 70% себестоимости обучения.

Напомним, вступительная кампания-2019 в Украине стартовала 1 июля.

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