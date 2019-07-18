Мир

С вещами — на выход: Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу

Советнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову не позволили остаться в Париже по завершению официальной встречи представителей глав государств «нормандской четверки». Напомним, СМИ обнародовали ранее неизвестные записи разговоров главарей «ДНР» с Сурковым и Аксеновым.

The Insider со ссылкой на собственный источник отмечает. что сразу же после встречи принимающая сторона — МИД Франции — попросил Суркова покинуть Францию вечером 12 июля.

Сурков, находящийся под санкциями ЕС с 2014 года, планировал задержаться в столице Франции еще на один день и даже купил обратный билет на рейс SU2458, вылетающий из Парижа 13 июля в 17:05.

Нвпомним, главным вопросом повестки дня на встрече советников глав государств «нормандского формата» стала формула обмена заложниками.

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