- 21:36 С вещами — на выход: Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу
- 21:11 Украинский легионер «Барселоны» женился на красавице-иностранке с ростом 191 см
- 21:09 Пел про Одессу и просил борща: Джаред Лето выступил в Киеве
- 20:47 Минобразования планирует ежегодно повышать плату за обучение контрактников в вузах: кого это коснется
- 20:22 Главу райадминистрации в Ровенской области поймали на взятке в 100 тысяч долларов
- 20:16 Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» снова станет отцом
- 20:03 "Я просил вас вежливо": Парубий обратился к Зеленскому в ответ на требование созвать Раду
- 19:49 В Украине вводят новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что изменится
- 19:43 Разработчики FaceApp ответили на обвинение в утечке данных пользователей приложения
- 19:31 Беспартийный самовыдвиженец Максим Курячий лидирует в 25-м округе, — опрос
- 19:31 Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать
- 19:25 Дело об убийстве ребенка в Переяславе: 16-летний стрелок отправлен под домашний арест
С вещами — на выход: Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу
Советнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову не позволили остаться в Париже по завершению официальной встречи представителей глав государств «нормандской четверки». Напомним, СМИ обнародовали ранее неизвестные записи разговоров главарей «ДНР» с Сурковым и Аксеновым.
The Insider со ссылкой на собственный источник отмечает. что сразу же после встречи принимающая сторона — МИД Франции — попросил Суркова покинуть Францию вечером 12 июля.
Сурков, находящийся под санкциями ЕС с 2014 года, планировал задержаться в столице Франции еще на один день и даже купил обратный билет на рейс SU2458, вылетающий из Парижа 13 июля в 17:05.
Нвпомним, главным вопросом повестки дня на встрече советников глав государств «нормандского формата» стала формула обмена заложниками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»