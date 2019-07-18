Шоу-бизнес

Российский телеведущий Александр Олешко рассказал о конфликте народной артистки СССР Софии Ротару с поклонником, произошедшем на концерте в рамках фестиваля «Славянский базар». Так как он сам очевидцем инцидента, то решил развеять слухи, появившиеся в СМИ, пишет «ВокругТВ».

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что Ротару в ходе концерта грубо оттолкнула своего фаната, пробравшегося на сцену.

Олешко на своей странице в Instagram разместил видеозапись, на которой запечатлена его встреча с певицей. Ротару, увидев телеведущего, улыбнулась и обняла его.

«С раннего утра все издания мира решили мне позвонить и расспросить о том как «Ротару толкнула человека и была со всеми строга», — начал свой пост Олешко.

По его словам, за кулисами Ротару была «как всегда приветлива и вежлива». При этом инцидент разгорелся на сцене, куда поклонник таланта Ротару пробрался, минуя охрану.

«Одному зрителю, который на сцене практически схватил её за шею что бы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!» — заявил телеведущий.

Олешко также подчеркнул, что Ротару «везде уважительна к людям», в какой стране бы ни выступала. При этом, по его словам, везде есть зрители, «которые нарушают границы другого человека и не чувствуют их».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на закрытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске София Михайловна порадовала собравшуюся публику ярким выступлением, исполнив свои самые известные хиты. Зрители очень тепло приняли артистку. После концерта они выстроились с букетами в очередь перед сценой, чтобы лично вручить любимой исполнительнице цветы. Ротару с благодарностью принимала огромные букеты и в ответ обнимала фанатов. Некоторые даже удостоились от Софии Михайловны поцелуя в щеку. Но последнему поклоннику, поднявшемуся на сцену, певица, как утверждают очевидцы, жестко отказала в сантиментах. Она рукой оттолкнула мужчину, намеревавшегося её поцеловать… После этого ряд российских СМИ обвинили народную артистку «в излишнем высокомерии».

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