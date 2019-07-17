Шоу-бизнес

Не надо меня лизать: София Ротару гневно оттолкнула назойливого фаната (видео)

На проходящем в Витебске фестивале «Славянский базар».народная артистка София Ротару выглядела бодро и с удовольствием исполняла свои песни для поклонников, однако близко общаться с фанатами не стала, оттолкнув одного из них. Об этом пишет «Стархит».

Сообщается, что перед публикой София Михаиловна появилась в роскошном голубом платье. Она исполнила хиты «Давай устроим лето», «Я хочу танцевать с тобой» и «Одна калина».

Шеститысячный зал Летнего амфитеатра встречал артистку стоя. А она спускалась к людям, чтобы они могли вблизи увидеть, как юно выглядит обожаемая певица на восьмом десятке лет. В разгар выступления Ротару спустилась в зал, поклонники горячо приветствовали ее, дарили цветы.

В конце выступления певицы образовалось огромное количество желающих подарить ей цветы и поцеловать в щеку. В их числе был, судя по всему, очень напористый поклонник, страстно желавший лизнуть Ротару в щеку.

Но София Михайловна этого не позволила. Она оттолкнула назойливого юношу.

Позже выяснилось, что этот человек часто приезжает специально на выступления певицы и докучает ей своим вниманием.

Как известно, прошлым летом исполнительница практически не давала концертов. Как выяснилось, София Михайловна перенесла микроинсульт, однако, несмотря на проблемы со здоровьем, окончательно уходить со сцены она пока не планирует. Свободное время Ротару предпочитает проводить с близкими. На официальной странице в Instagramпевица часто делится кадрами с родственниками, сделанными во время совместных поездок или праздников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярная украинская певица, народная артистка СССР София Ротару опровергла слова музыкального критика Сергея Соседова о том, что из-за проблем со здоровьем она живет в Крыму.

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