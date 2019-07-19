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Лукашенко выдал нелепость об оккупации Ленинграда, но Путин этого даже не заметил (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко оскандалился на очередной встрече с Владимиром Путиным, прилюдно заявив, что Ленинград в годы Великой Отечественной был оккупирован (на самом деле город пережил блокаду, но враг в него не вошел). В сеть попало видео с историческими открытиями «бацьки». Его выложил в сеть блогер Профессор Преображенский.
«Этим вечным вождям на самом деле плевать и на войну, и на блокаду. Они готовы нести любую ахинею на этот счет», — констатирует автор записи в Twitter.
Лукашенко, оказывается, считает, что Ленинград в годы Великой Отечественной был оккупирован.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 18 июля 2019 г.
А сидящий рядом ленинградец Путин даже и не возражает.
Этим вечным вождям на самом деле плевать и на войну, и на блокаду.
Они готовы нести любую ахинею на этот счёт. pic.twitter.com/GrV1DgCoxn
Видео набирает популярность в сети и собирает жесткие реакции.
«Историк-скотовод и плотник 4-го разряда в отставке: они пропитаны ложью до омерзения», — написал Ross G.
«Оккупация Ленинграда?.. Это даже не шизофрения… Это полный *** Оккупация — это занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории. Блокада — действия, направленные на изоляцию объекта путем пресечения всех его внешних связей», — провел ликбез Игорь Александров.
«Горе тому историку, что учил его истории», — отреагировал пользователь из Беларуси Selvestor Vivat.
Напомним, президент Беларуси собирается с визитом в Украину. Он принял приглашение президента Владимира Зеленского, с которым его часто сравнивают. Лукашенко намерен посетить Форум регионов в Житомире. Мероприятие запланировано на осень.
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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.