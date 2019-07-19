Мир

Лукашенко выдал нелепость об оккупации Ленинграда, но Путин этого даже не заметил (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко оскандалился на очередной встрече с Владимиром Путиным, прилюдно заявив, что Ленинград в годы Великой Отечественной был оккупирован (на самом деле город пережил блокаду, но враг в него не вошел). В сеть попало видео с историческими открытиями «бацьки». Его выложил в сеть блогер Профессор Преображенский.

«Этим вечным вождям на самом деле плевать и на войну, и на блокаду. Они готовы нести любую ахинею на этот счет», — констатирует автор записи в Twitter.

Лукашенко, оказывается, считает, что Ленинград в годы Великой Отечественной был оккупирован.

А сидящий рядом ленинградец Путин даже и не возражает.

Этим вечным вождям на самом деле плевать и на войну, и на блокаду.

Они готовы нести любую ахинею на этот счёт. pic.twitter.com/GrV1DgCoxn — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 18 июля 2019 г.

Видео набирает популярность в сети и собирает жесткие реакции.

«Историк-скотовод и плотник 4-го разряда в отставке: они пропитаны ложью до омерзения», — написал Ross G.‏

«Оккупация Ленинграда?.. Это даже не шизофрения… Это полный *** Оккупация — это занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории. Блокада — действия, направленные на изоляцию объекта путем пресечения всех его внешних связей», — провел ликбез Игорь Александров.

«Горе тому историку, что учил его истории», — отреагировал пользователь из Беларуси Selvestor Vivat.

Напомним, президент Беларуси собирается с визитом в Украину. Он принял приглашение президента Владимира Зеленского, с которым его часто сравнивают. Лукашенко намерен посетить Форум регионов в Житомире. Мероприятие запланировано на осень.



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