Украина

Первые поездки Владимира Зеленского по стране, его конфронтация с чиновниками и сам стиль проведения встреч и совещаний позволили многим наблюдателям — и прежде всего в Минске — сравнить нового украинского президента со старым белорусским. Об этом пишет в блоге на Belsat известный журналист Виталий Портников.

По его словам, даже цитаты Зеленского и цитаты Лукшенко буквально «накладываются» одна на другую, как будто их произносит один и тот же человек.

При этом журналист говорит не о том Лукашенко, которого мы знаем сейчас, а о том, которого многие уже давно забыли — Лукашенко образца 1994 года.

«Александр Григорьевич тоже был человеком, далеким от системы — даром что депутатом Верховного Совета. Тоже готов был бросить вызов современной ему номенклатуре — только вместо Петра Порошенко у него в качестве мишени был тогдашний премьер Беларуси Вячеслав Кебич. Тоже слыл борцом с номенклатурной коррупцией и выступал на выборах от имени народа. Тоже не имел профессиональной команды, но зато был окружен молодыми энтузиастами. Посмотришь — так Зеленский и есть, только 25 лет назад», — пишет Портников.

Но считать, что Зеленский в самом деле подражает Лукашенко, может только тот, кто не смотрел сериал «Слуга народа», который и сделал Владимира Зеленского президентом Украины.

Именно его герою, считает журналист, и подражает Владимир Зеленский. О нем Зеленский напоминает накануне парламентских выборов, на которых виртуальная партия нового президента «Слуга народа» — партия без четкой программы, реальных членов, понятных кандидатов в депутаты и даже без кандидатуры премьер-министра, которую она готова выдвинуть в случае победы — готовится завоевать большинство мандатов.

Нового сезона сериала «Слуга народа» нет, но зато есть сам Зеленский, уже не кинематографический, а реальный украинский президент. И лучшее, что он может сделать для своей партии на парламентских выборах — так это продолжать играть роль Голобородько.

«Но при этом возникает другой вопрос — а с кого, собственно, списан сам персонаж Зеленского? Тем более, что все мы уже знаем, что сериал был не столько киноидеей, сколько политтехнологическим проектом под выборы. И очень удачным для Зеленского — судя по результатам последнего голосования», — пишет Портников.

Образ Голобородько, по его мнению, и должен был отражать самую популярную для украинского избирателя модель политического поведения. А самым популярным политиком в Украине на протяжении многих десятилетий был… Александр Лукашенко.

Журналист отмечает, что популярность белорусского президента почти все годы исследований была выше, чем популярность любого украинского — и даже любого российского — президента. Если Лукашенко кому-то и уступал, например, Путину — то неизменно возвращался на лидерские позиции. Именно он — стабильный герой «маленького украинца». Так с кого же еще лепить привлекательный образ?

«Так что, конечно же, Зеленский не подражает никакому Лукашенко. Зеленский продолжает — как и во время президентской предвыборной кампании — играть Голобородько. А вот Голобородько подражает Лукашенко — кому же еще ему подражать?», — резюмирует Виталий Портников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский в разгар курортного сезона огорошил новым распоряжением. Во время совещания в Одессе Зеленский потребовал прекратить экологические проверки судов, заходящих в черноморские порты. Распоряжение будет в силе до конца сезона — «как минимум два месяца».

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