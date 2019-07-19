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Джаред Лето прогулялся по ночному Киеву и спел вместе с фанатами (видео)
Вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, приехавший в Киев на UPark Festival, спел на стеклянном велосипедно-пешеходном мосту, взяв гитару у уличных музыкантов, и прогулялся по столице в сопровождении распевающих песни поклонниц.
Как сообщает «Информатор», Лето спел несколько песен. Импровизированный концерт активно снимали поклонники его творчества.
Сняли на видео и прогулку музыканта по вечернему Киеву в сопровождении фанаток.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время предыдущего приезда в Киев Джаред Лето сделал селфи в столичном автобусе.
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