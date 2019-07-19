Шоу-бизнес

Джаред Лето прогулялся по ночному Киеву и спел вместе с фанатами (видео)

Вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, приехавший в Киев на UPark Festival, спел на стеклянном велосипедно-пешеходном мосту, взяв гитару у уличных музыкантов, и прогулялся по столице в сопровождении распевающих песни поклонниц.

Как сообщает «Информатор», Лето спел несколько песен. Импровизированный концерт активно снимали поклонники его творчества.

Сняли на видео и прогулку музыканта по вечернему Киеву в сопровождении фанаток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время предыдущего приезда в Киев Джаред Лето сделал селфи в столичном автобусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter