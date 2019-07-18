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Пел про Одессу и просил борща: Джаред Лето выступил в Киеве (фото, видео)
Американская группа 30 Seconds to Mars с музыкантом и актером, обладателем «Оскара» Джаредом Лето вновь выступила перед украинской публикой. Они стали гостями популярного фестиваля UPark Festival.
Джаред в который раз изменил свой имидж. Перед публикой он появился с длинными темными волосами и густой бородой. На сцену вышел в удобных кроссовках, атласных штанах и белой рубашке, накинув наверх велюровый халат.
В рамках выступления он исполнил песню Up in the air, хиты Hurricane, Closer to the Edge, Kings and Queens и новые песни. Концерт превратился в праздничное шоу: зрителей посыпали серпантином, надувными шарами, а завершилось действо салютом.
«Я люблю эту страну!» — кричал Лето со сцены и размахивал украинским флагом. Впрочем, такие заигрывания с публикой он совершает во многих странах.
Во время выступления Лето общался со зрителями, приглашал их на сцену. Он спросил у счастливчиков, из каких они городов. Услышав Одессу, Лето неожиданно затянул: «Ах, Одесса, жемчужина у моря…», вызвав восторг и громкие аплодисменты зрителей.
А когда он начал повторять «Москва» за одной из зрительниц, это вызвало неоднозначную реакцию — толпа недовольно загудела, слышались редкие аплодисменты.
«Сегодня мы все друг друга любим», — сказал Лето, пытаясь замять ситуацию.
Зрители остались довольны общению с кумиром, оставили в Сети множество видео и комментариев.
Музыканты также оставили свои отзывы в Instagram. Лето поблагодарил украинцев за теплый прием и драйв на концерте. В сториз он опубликовал фото и в шутку спросил «Где этот веганский борщ?»
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