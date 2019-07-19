Происшествия

Россияне устроили ДТП с военным автобусом и "скорой" в Крыму (фото)

В оккупированном Крыму на трассе Симферополь-Николаевка перевернулся автомобиль скорой помощи, который не пропустил военный транспорт Минобороны России. Ранее сообщалось, что предприниматели аннексированного полуострова жалуются на умирающий бизнес.

«Военный автобус МО РФ не пропустил скорую помощь с включенными маячками и сиреной. Водитель скорой просил в рацию „пропустить скорую помощь“. Хозяевам оккупированной территории пофиг, что где-то дохнут пленные», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, выложившая в свой микроблог фото с места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму от вредителей гибнут пальмы. Экологи считают, вредители, предположительно, были завезены на полуостров в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу.

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