Происшествия

Денег нет: в сети рассказали о новой экологической беде в Крыму (фото)

Растения оккупированного Крыма гибнут от вредителей. Особенно страдают пальмы. Пальмовые долгоносик и мотылек представляют большую опасность для китайских веерных пальм всего южного берега полуострова.

Фото погибающих растений опубликовала в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«На ЮБК гибнут пальмы. „Властям“ пофиг, на обработку от вредителя денег нет. Народ сам пытается. В Симеизе обрабатывали, но проблема уже имеет масштаб катастрофы. Плюс из Абхазии уже завезли самшитовую огневку, все кусты в паутине. У Крыма времени нет, нельзя на паузу ставить Крым. Он умрет», — с горечью написала она.

Как сообщают крымские экологи, вредители, предположительно, были завезены на полуостров в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька. Они достаточно быстро проникли на территорию Алупкинского парка, в результате чего погибло 55 пальм, а оставшиеся находятся в угнетенном состоянии.

По данным ученых, бабочки пальмового мотылька разлетаются на 25 километров от очага поражения Их уже обнаружили на пальмах в Мисхоре и Симеизе.

Ученые подтверждают, что борьба с этими вредителями на Южном берегу Крыма не проводится. Для того, чтобы спасти крымские пальмы, необходимо одновременно обработать их на всем побережье. В противном случае, по мнению специалистов, будут потеряны пальмы на всем ЮБК.

Ранее «ФАКТЫ» писали об уничтожении в Крыму знаменитого грязевого курорта Саки, где в грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. И о грязных крымских пляжах, в которые реками сливают бытовые отходы и стоки канализации.

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