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Простаивают даже хлебные места: в Крыму рассказали о реалиях турбизнеса после оккупации
Предприниматели в аннексированном Крыму жалуются на кошмарные условия работы на полуострове — их бизнес постепенно приходит в упадок. Источник «ФАКТОВ» прислал красноречивое фото, свидетельствующее об отсутствии заинтересованности в аренде зданий на самом «хлебном месте» в Феодосии. Напомним, ранее в сети сравнили стоимость отдыха в Крыму и на популярных европейских курортах.
Буквально в нескольких шагах от этого здания расположены исполком, полиция, гражданский суд, а на соседней улице — военкомат.
Кроме того, здание расположено в непосредственной близости от туристических объектов — до музея Александра Грина буквально 250 метров, до галереи Айвазовского — 300 метров, до центрального ж/д вокзала примерно 300 метров, до центрального рынка — 250 метров, в том же районе прокуратура, ЗАГС
«Бизнес загибается. Таких помещений, сдающихся в аренду, по городу много, а в украинском Крыму они работали», — констатирует крымчанин.
Напомним, ранее крымчане рассказали в сети о бедности туристов из России, которые не могут позволить себе купить даже литр подсолнечного масла. При этом поток отдыхающих в Крым постоянно сокращается, невзирая на «победные» реляции оккупантов.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»