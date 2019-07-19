Общество и люди

В субботу, 20 июля, киевлян приглашают в Гидропарк на масштабную уборку мусора: почему это важно

Субботу, 20 июля, в Днепровском районе объявили «Чистой субботой». В этот день всех неравнодушных киевлян приглашают к 11:00 в Гидропарк, но не отдыхать, а убрать очень популярную среди жителей и гостей столицы зеленую зону. К сожалению, далеко не все люди осознают, что место отдыха после них должно остаться таким же, каким они увидели его, когда решили отдохнуть здесь. На толоку всех приглашает Олег Челомбитько, новый, назначенный 18 июля, и.о. директора парка культуры и отдыха «Гидропарк». Напомним, в киевских дворах появились контейнеры для сортировки мусора: что и куда выбрасывать.

Трудно не согласиться с аргументами Олега Челомбитько, который отметил: «Украина попала в топ-10 (9 место) самых замусоренных стран, где на одного человека приходится огромное количество мусора — 10,6 тонны. И, начиная с 20 июля, мы приступаем к уборке „спящего великана“ — всем известного Венецианского острова между двумя берегами. Это практически заповедник в столице — Гидропарк. Это наша общая работа, уборка территории — первый шаг на пути к обновлению парка. Всех желающих призываю подключиться к толоке».

В субботу будут также убирать зону, прилегающую к станции метро «Дарница», и Никольскую слободку.

Тем временем в столице продолжают создавать новые зоны отдыха. Так, на днях после капремонта открыли на Нивках парк «Веселка». На почти восьми гектарах расположились спортивные, детские площадки, уголки для игры в футбол, волейбол, установлено снаряжение для воркаута, обустроено многофункциональное спортполе, расставлены шахматные, теннисные столы, новые лавки, сделаны дорожки, проведено озеленение, высажена живая зеленая изгородь.

Парк будет патрулировать муниципальная стража, для усиления безопасности посетителей установлены видеокамеры и кнопки экстренного вызова полиции. В этой зоне смонтировали также новое освещение и оросительную систему для газонов и цветников.

К борьбе с мусором уже подключают инновационные технологии. Так, киевская школьница придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик. Становится популярны и ресайклинг — повторное использование отходов. Например, в киевском ботсаду создали композиции из конопли и мусора.



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