Украина — Россия: видеотрансляция финала ЧМ по футболу

Спорт

В пятницу, 19 июля, паралимпийская сборная Украины сыграет в финале чемпионата мира, который проходит в городке Пинто, входящем в провинцию Мадрид (Испания). Наши ребята встретятся с принципиальным соперником — командой России. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Каждая из сборных подходит к очному противостоянию, выиграв все предыдущие матчи (игры состоят из двух таймов по 30 минут) и не пропустив при этом ни одного гола. «Желто-синие» в пяти поединках забили в ворота соперников 27 голов (Австралия — 7:0, Испания — 10:0, Аргентина — 2:0, Нидерланды — 5:0, Бразилия — 3:0), а россияне — 24 (Таиланд — 6:0, Канада — 4:0, Нидерланды — 6:0, Аргентина — 5:0, Англия — 3:0). Лучшим бомбардиром в составе нашей команды является Виталий Романчук, забивший 11 мячей, у соперника самый меткий — Марат Елоев с 7 голами в активе.

В ПРЯМОЙ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ВЫ СМОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ. ВИДЕОПЛЕЕР ПОЯВИТСЯ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ ИГРЫ (СТАРТОВЫЙ СВИСТОК ПРОЗВУЧИТ В 22:00).

Отметим, что наша сборная четвертый раз подряд выходит в финал мирового первенства. В 2013-м «желто-синие» с минимальным счетом обыграли Бразилию (1:0), в 2015-м уступили России (0:1), а в 2017-м оказались сильнее Ирана (1:0). Всего же сборная Украины становилась чемпионом мира пять раз (в 2001-м, 2003-м, 2009-м, 2013-м и 2017-м).

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