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Люди меня поздравляли: «У тебя есть целый президент», — Коломойский
Украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым наряду с другими крупными бизнесменами месяц назад встречался президент Владимир Зеленский, в интервью Financial Times заявил, что новоизбранный глава государства «не будет слушать советы Запада о том, кого сажать за решетку, кого какого имущества лишать».
При этом Коломойский не подтвердил свое влияние на президента Украины, а лишь сказал, что Зеленскому «просто улыбнулась удача». Однако далее бизнесмен добавил: «Когда люди встречали меня в Израиле, подходили и говорили: «Поздравляем! Хорошая работа!», я отвечал: «С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале». На что люди отвечали: «Кому нужен день рождения, если у тебя есть целый президент».
В то же время олигарх не стал отрицать своего влияния на украинскую политику через принадлежащий ему телеканал 1+1. Комментируя ситуацию вокруг ПриватБанка, которым Коломойский владел до 2016 года (а затем во избежание краха финансового учреждения государство его национализировало), бизнесмен сказал, что это произошло «по приказу МВФ и Всемирного банка». «Я не думаю, что такое произойдет с телеканалом. Так что мое влияние никуда не денется», — уверен Игорь Коломойский.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Кабмин, рассмотрев просьбу собственников ПриватБанка, почти три года назад принял решение о национализации финучреждения. Однако в ходе президентской кампании в Украине в 2019 году Игорь Коломойский заявил, что этот процесс был незаконным, но он не хочет возвращения ему ПриватБанка, а предпочитает получить компенсацию за него в два миллиарда долларов.
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