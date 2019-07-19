- 11:47 Дожди, жара и снова холод: синоптик уточнила прогноз погоды на выходных
- 11:43 Главные красотки Украины устроили состязание по гольфу: яркие фото
- 11:42 Все закончится крахом, как и в СССР: историк предрек распад России
- 11:41 Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко отмечает 48-й день рождения
- 11:26 Боевики подтянули "Грады" к линии разграничения на Донбассе
- 11:24 Наша мотивация — рост капитализации страны, — Юрий Голик
- 11:11 Теперь не укатится: в Украине начали выращивать квадратные арбузы
- 11:10 Агрессору тут не место: Путина не пригласили в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой
- 11:05 Google отметил космическим дудлом 50-летие высадки человека на Луну
- 10:59 Малиновский забил гол и отдал голевой пас в дебютном матче за итальянский клуб
- 10:56 Погибшего после фестиваля в Киеве Вадима Онищенко хоронили в закрытом гробу: новые подробности ЧП и видео
- 10:51 Потап и Настя Каменских оторвались в Праге на концерте Rammstein
Погибшего после фестиваля в Киеве Вадима Онищенко хоронили в закрытом гробу: новые подробности ЧП и видео
В сеть выложили последнее видео с Вадимом Онищенко, которого нашли повешенным в элитном доме на Институтской в центре Киева.
Об этом сообщает «dtp.kiev.ua». «Свидетель, который прислал это видео, не выходит на связь с момента вызова на допрос. Видео снято в 18:19 11 июля, где видно Вадима (в бордовой куртке) и компанию, с которой он был», — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что у 20-летнего погибшего все тело было в ссадинах, а его одежда была испачкана кровью, однако была озвучена версия о суициде. Сообщается, что парня хоронили в закрытом гробу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в Киеве люди, вышедшие на пробежку, обнаружили повешенного на дереве парня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?