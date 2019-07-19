Происшествия

Погибшего после фестиваля в Киеве Вадима Онищенко хоронили в закрытом гробу: новые подробности ЧП и видео

В сеть выложили последнее видео с Вадимом Онищенко, которого нашли повешенным в элитном доме на Институтской в центре Киева.

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua». «Свидетель, который прислал это видео, не выходит на связь с момента вызова на допрос. Видео снято в 18:19 11 июля, где видно Вадима (в бордовой куртке) и компанию, с которой он был», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что у 20-летнего погибшего все тело было в ссадинах, а его одежда была испачкана кровью, однако была озвучена версия о суициде. Сообщается, что парня хоронили в закрытом гробу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в Киеве люди, вышедшие на пробежку, обнаружили повешенного на дереве парня.

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