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Малиновский забил гол и отдал голевой пас в дебютном матче за итальянский клуб (видео)
Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел первый матч за свой новый клуб — итальянскую «Аталанту». Наш соотечественник вышел в стартовом составе на игру товарищеского турнира Trophy Fra. mar против команды из серии D (четвертого по силе дивизиона Италии) — «Брусапорто», и отметился несколькими результативными действиями.
В частности, на 10-й минуте Малиновский выполнил идеальный по точности заброс в штрафную площадку соперника, и Эбрим Колли ударом слету забил второй мяч во встрече.
А на 35-й минуте в ворота соперника был назначен пенальти, который партнеры доверили исполнить украинцу, и Руслан не подкачал, разведя мяч и вратаря по разным углам (счет стал 5:0).
Отметим, что украинец, как и остальные игроки «Аталанты», отыграл один тайм, после чего на поле вышел другой состав. Итоговый счет — 9:0 в пользу команды Малиновского.
Следующий товарищеский матч запланирован на 21 июля, когда «Аталанта» сыграет с представителем серии С — «Ренате». А затем у «бергамаски» запланирована серия игр с английскими клубами — «Суонси» (27 июля), «Норвичем» (30 июля) и «Лестером» (2 августа).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Малиновский перешел в итальянский клуб.
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