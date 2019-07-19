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Украина

Наша мотивация — рост капитализации страны, — Юрий Голик

11:24 19 июля 2019 26
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Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, в интервью газете «Зеркало недели» заявил, что главным мотивом для реализации сотни проектов в области был рост капитализации страны.

«Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот», — сказал Голик.

По словам советника экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации, после ухода в отставку Резниченко и его команды, итоги их работы и опыт управления вызывают интерес у многих людей и команд, находящихся в госуправлении.

Так, согласно отчету команды Резниченко за 4,5 года работы, было построено и капитально отремонтировано сотни объектов в области: более 500 дорог, 60 детских садиков, десятки школ, 40 медучреждений.

«Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт. Понимаете, мы же менеджеры, не политики», — заявил он.

На фото: Валентин Резниченко и Юрий Голик

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