Общество и люди

Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко отмечает 48-й день рождения

Редакция «ФАКТОВ» поздравляет мэра украинской столицы с началом нового года его жизни и желает крепкого здоровья, счастья, долгой плодотворной работы на благо любимого города и побед на всех рингах.

На велосипеде — на работу в КГГА

Кличко лично курирует строительство нового моста на Шулявке

С женой и детьми на отдыхе

С министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном на встрече с ветеранами АТО в «Пицца ветерано»

Мэр Киева с киевлянами во время «Пробега под каштанами»

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