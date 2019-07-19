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Общество и люди

Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко отмечает 48-й день рождения

11:41 19 июля 2019 3
Виталий Кличко
Инф. «ФАКТОВ»

Редакция «ФАКТОВ» поздравляет мэра украинской столицы с началом нового года его жизни и желает крепкого здоровья, счастья, долгой плодотворной работы на благо любимого города и побед на всех рингах.

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