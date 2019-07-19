- 11:47 Дожди, жара и снова холод: синоптик уточнила прогноз погоды на выходных
- 11:43 Главные красотки Украины устроили состязание по гольфу: яркие фото
- 11:42 Все закончится крахом, как и в СССР: историк предрек распад России
- 11:41 Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко отмечает 48-й день рождения
- 11:26 Боевики подтянули "Грады" к линии разграничения на Донбассе
- 11:24 Наша мотивация — рост капитализации страны, — Юрий Голик
- 11:11 Теперь не укатится: в Украине начали выращивать квадратные арбузы
- 11:10 Агрессору тут не место: Путина не пригласили в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой
- 11:05 Google отметил космическим дудлом 50-летие высадки человека на Луну
- 10:59 Малиновский забил гол и отдал голевой пас в дебютном матче за итальянский клуб
- 10:56 Погибшего после фестиваля в Киеве Вадима Онищенко хоронили в закрытом гробу: новые подробности ЧП и видео
- 10:51 Потап и Настя Каменских оторвались в Праге на концерте Rammstein
Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко отмечает 48-й день рождения
Редакция «ФАКТОВ» поздравляет мэра украинской столицы с началом нового года его жизни и желает крепкого здоровья, счастья, долгой плодотворной работы на благо любимого города и побед на всех рингах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?