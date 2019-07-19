От «смертельной болезни» избавил психиатр: в чем опасность «лечения» по интернету

Здоровье и медицина

Человек, который снял со своего тела клеща, первым делом бросается к компьютеру. Что там Интернет советует делать дальше? Какие симптомы заражения? Чем может осложниться болезнь Лайма?

Молодая женщина, которую укусил клещ, решила зайти на форум, где люди обсуждали боррелиоз: как заподозрить, уточнить диагноз, лечить и многие другие нюансы.

«Волосы встали дыбом: оказывается, я могу заболеть страшной неизлечимой болезнью и всю жизнь страдать, — пишет женщина в своем посте. — Чтобы вылечиться, нужно ехать в Германию или Польшу. Решила измерить температуру, она оказалась 37,3. Точно, это оно, — подумала я».

Дальше женщина сдала анализ на защитные антитела к боррелиям, и результаты оказались неоднозначными. Доктор «насторожился», но сказал, что диагноз боррелиоз поставить не может, посоветовав отправить анализы в Германию. Четкого подтверждения заражения боррелиями немецкие врачи не дали, и женщина написала письмо польскому доктору. Врач предположил, что инфекция есть, и предложил приехать на прием.

Все это время симптомы боррелиоза нарастали: держалась небольшая температура, беспокоили повышенная потливость, подергивания в разных частях тела, бессонница, «туман в голове», шаткость походки, боли в руках и ногах и тому подобное.

Более того, прочитав на форуме, что боррелиоз может передаваться половым путем (!), женщина заставила мужа сдать анализы. И у него тоже оказались сомнительные результаты: болезнь то ли есть, то ли нет. Хотя симптомов у мужа не было, доктор назначил обоим курс антибиотиков на 21 день — для профилактики. Пропили. Состояние у женщины не улучшилось.

«Постоянно сижу на форуме, и мне все хуже. Родные крутят пальцем у виска, врачи отправляют к психиатру. Но я же знаю: на форуме пишут, что наши врачи глупые, они ничего не понимают. Еще прибавились боли в суставах, ощутимые…»

К счастью, для этой женщины все закончилось благополучно. Муж почти насильно заставил ее пойти к психиатру. Доктор сказал, что с такими симптомами к нему приходит каждый второй пациент, и выписал успокоительные таблетки. Через неделю к женщине вернулся сон, ушла тревожность, а спустя две-три недели начали исчезать и другие симптомы: «Перестала сидеть на форуме и измерять температуру. Через три месяца я стала прежней».

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктормедицинских наук, профессор Ольга Голубовская, которая на своей странице в Facebook поделилась постом этой пациентки, рассказывает:

— Конечно, в моей практике были разные случаи. Одна женщина, спускаясь дома со второго этажа, упала, потеряла сознание. МРТ показало очаги поражения в головном мозге. Провели расследование, и оказалось что полгода назад пациентка обращалась к дерматологу по поводу красного пятна на ноге. Подтвердили болезнь Лайма, пролечили — все ушло бесследно. Недавно у мужчины со смазанными симптомами тоже подтвердили боррелиоз, а еще его осложнение — инфекционно-токсический миокардит, о котором он не догадывался…

Ольга Голубовская подчеркивает: если инфекционист считает, что нужно пройти лечение, пациенту не надо сомневаться и упираться. Если советует пообщаться с психологом или встретиться с психиатром — лучше прислушаться к его рекомендациям вместо того, чтобы обижаться и оскорбляться. Не надо на свое усмотрение сдавать бесконечные анализы, большинство из которых не информативны, а иногда и просто нелепы.

Сегодня доступ к информации у людей просто фантастический. Пациенты «гуглят» свою болезнь, а это иногда провоцирует появление реальных симптомов (психосоматическое состояние). Так организм откликается на то, что человек прочитал.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как защититься от клещей, отправляясь на природу, и как правильно извлекать из тела кровососа

«ФАКТЫ» также писали, что, если укусил клещ, следует две недели наблюдаться у врача, так как в это время могут проявиться симптомы болезни Лайма или клещевого энцефалита.

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