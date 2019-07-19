Общество и люди

В Киеве на три дня ограничат движение на проспекте Палладина (схема)

В Киеве продолжаются дорожные работы во всех концах города и на основных магистралях. На проспекте Палладина наступает финальный этап ремонта, сообщили в «Киевавтодоре», подчеркнув, что верхний слой дорожного покрытия будет крепким (такой укладывают на взлетно-посадочных полосах). Водителей и пассажиров ждут временные неудобства.

С 9:00 19 июля до 9:00 21 июля частично ограничат движение между бульваром Вернадского и улицей Ефремова, развязкой на проспекте Палладина и проспектом Победы. Асфальтирование перекрестка с бульваром Вернадского и улицей Ефремова планируют проводить в ночное время, ведь выезд на проспект Палладина во время этих работ перекроют.

В связи с работами на проспекте Палладина начиная с 19 июля и до 9:00 21 июля изменятся маршруты троллейбусов № 7 и № 39:

движение троллейбуса № 39 прекращается;

прекращается; троллейбус № 7 будет следовать от площади Льва Толстого до транспортной развязки (Кольцевая дорога, проспект Победы, проспект Палладина);

Организованы маршруты:

троллейбус № 39А будет курсировать по проспекту Л. Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы до станции метро «Нивки»;

будет курсировать по проспекту Л. Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы до станции метро «Нивки»; автобус № 7тр — от станции метро «Академгородок», по проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Чернобыльская, Академика Ефремова.

Напомним, что в Киеве с 12 июля проводится ремонт (ориентировочно по 25 июля) транспортного узла вблизи станции метро «Днепр» — эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Движение транспорта частично ограничено.

Идет капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры. На участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской движение в направлении станции метро «Почайна» ограничено.

Продолжаются дорожные работы и на Южном мосту (ориентировочно до 1 августа) — работы идут на въезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро «Выдубичи»). Движение транспорта частично ограничено.

С 1 июня 2019 года в Украине введены ограничения на передвижение грузовиков в жару (когда на улице выше +28°): днем по дорогам общего пользования государственного значения запрещено движение фур массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пятницу, 19 июля, в связи с проведением концерта на Подоле пассажирам метро могут ограничить вход на станции «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь». Как сообщили в «Киевском метрополитене», это обычная практика в период проведения концертов, массовых мероприятий и футбольных матчей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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