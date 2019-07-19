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Свитолина загорает на яхте в Одессе: жаркие фото
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) наслаждается отдыхом после возвращения с Уимблдона, где наша соотечественница впервые в истории дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».
Посетив вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом столицу Украины, парочка отправилась в родную для теннисистки Одессу. На черноморском побережье влюбленные наслаждаются обществом друг друга, выходят на яхте в открытое море и пробуют морские деликатесы, делясь со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов.
Фото Instagram Элины Свитолиной
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