Спорт

Свитолина загорает на яхте в Одессе: жаркие фото

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) наслаждается отдыхом после возвращения с Уимблдона, где наша соотечественница впервые в истории дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».

Посетив вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом столицу Украины, парочка отправилась в родную для теннисистки Одессу. На черноморском побережье влюбленные наслаждаются обществом друг друга, выходят на яхте в открытое море и пробуют морские деликатесы, делясь со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов.

Фото Instagram Элины Свитолиной

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