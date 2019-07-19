Олимпийский чемпион продает свои медали ради операции (фото)

Спорт

40-летний белорусский спортсмен Алексей Гришин, выступавший во фристайле (лыжная акробатика), решил продать свои медали, чтобы помочь нуждающемуся в операции близкому человеку.

«Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили, даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку А расставаться с ними мне вовсе не тяжело — для меня жизнь человека важнее награды. Медаль — это всего лишь металл», — передает слова первого в истории Беларуси зимнего олимпийского чемпиона издание Tut.by.

Отметим, что на аукцион выставлены «золото» Ванкувера-2010 и «бронза» Солт-Лейк-Сити-2002. На данный момент на одной из американских платформ за награду высшей пробы предлагают 31 тысячу долларов, а за медаль низшего достоинства — 15,5 тысяч в американской валюте. Также в коллекции Гришина еще есть «золото» ЧМ-2001 в Уистлере (Канада), «серебро» ЧМ-2003 в Дир-Вэлли (США) и «бронза» ЧМ-2005 в Руке (Финляндия). В 2002-м фристайлист был признан лучшим спортсменом года в Беларуси.





* За «золото» Ванкувера-2010 (слева) уже предлагают 31 тысячу долларов

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