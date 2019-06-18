Фартовую кофту Гвардиолы продали с аукциона (фото)

Спорт

Знаменитую кофту наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продали на аукционе. Испанский специалист пообещал выставить на продажу свой серый кардиган с капюшоном, в котором он был на 27 из 60 матчей прошлого сезона, после победы над «Челси» в финале Кубка английской лиги и сдержал слово.

В итоге покупатель из Соединенных Штатов Америки отдал за кофту испанского тренера 7,5 тысячи долларов. Средства будут переданы в благотворительный фонд «Манчестер Сити», который занимается поставкой здоровой еды нуждающимся семьям, сообщает The Sun.

Кстати, британские СМИ выяснили, что серый жакет каталонца стоимостью 1 360 долларов — продукт итальянского бренда Herno из коллекции осень/весна-2018. У него есть съемная подкладка, застежка на пуговицах, объемная вязка и обитая внутренняя сторона.

Хосеп Гвардиола в фартовом сером кардигане дает указания Александру Зинченко

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан высокой кухни.

Фото Getty Images

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