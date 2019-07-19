Украинский катер "Славянск" прошел испытания в США (фото)

Украина

Украинский катер «Славянск» (бортовой номер Р-191) завершил ходовые испытания в штате Мэриленд США.

На днях катер вышел в море из бухты Арундле штата Мэриленд и этим поставил точку в заводских и швартовых испытаниях. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали украинские экипажи катеров типа Island, которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) в городе Линтикум.

Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. У них была возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний Island.

Патрульный катер «Славянск» в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер «Старобельск» (Р-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

Прибытие «Старобельска» и «Славянска» в Украину ожидается осенью этого года.

Как сообщали «ФАКТЫ», патрульные катера береговой охраны класса Island уже являются собственностью Украины и в 2019 году прибудут в распоряжение украинских Военно-Морских Сил. Катера рассчитаны на 16 человек экипажа, могут находиться на плаву в автономном режиме до пяти суток. Суда предназначены для патрулирования в прибрежных водах и поисково-спасательных операций.

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