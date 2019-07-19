Антикоррупционные органы не должны участвовать в грязных политических играх

Украина

Партия «Европейская Солидарность» заявила, что в последний день перед выборами общество наблюдает за срежиссированным спектаклем, цель которого — дискредитация политической силы и ее лидера. Напомним, в пятницу, 19 июля, детективы НАБУ проводят обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в т. ч. в клубе «5 элемент». Информация об этом появилась на странице НАБУ в Facebook. Сообщается, что следственные действия проводятся в рамках дела о хищениях в «Укроборонпроме».

«Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к «Европейской Солидарности», ни к Петру Порошенко, — говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы. — Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической «картинки».

Считаем, что именно это является главной целью такой «следственной активности». В частности, первыми прибыли на место проведения «следственных действий» телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации.

Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это исключительно грязная политическая технология, направленная против «Европейской Солидарности». И цель этого — остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, что мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте. Деятельность этих органов должна быть эффективной и происходить вне политического влияния. Антикоррупционные органы — это очевидно — не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

Ранее «Европейская Солидарность» заявила, что Петра Порошенко пытаются снять с выборов.



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