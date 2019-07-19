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Зеленский публично толкнул Полторака: в сеть попало скандальное видео
В социальные сети попали кадры, на которых видно, как президент Украины Владимир Зеленский резко толкает министра обороны Украины Степана Полторака.
«Нормальное ли это поведение для президента», — поинтересовался интернет-пользователь, разместивший эти кадры на своей страничке в Facebook.
Судя по всему, инцидент произошел во время того, как Зеленский вместе с Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком были на презентации новых модулей, предназначенных для размещения бойцов ВСУ на передовой.
Тем временем theБабель сообщает, что у Зеленского хотят уволить главного военного прокурора Анатолия Матиоса, но пока что этого сделать не могут. Сам Анатолий Матиос заявление об отставке писать отказался, а Степан Полторак тоже не стал отзывать того с должности. Отозвать Матиоса просил, по утверждению источников издания, глава Офиса президента Андрей Богдан. «Полторак не хочет [подписывать письма]. Но [он] сказал Луценко, что [за Матиоса] до смерти с президентом воевать не будет», — сказал источник в ГПУ и добавил, что соответствующие разговоры состоялись после того, как военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время рабочей поездки в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.