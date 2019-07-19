Мир

Мощное землетрясение в Греции: туристы и местные жители в панике (фото)

Сильное землетрясение произошло в Афинах 19 июля, вызвав панику среди местного населения и туристов. Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла.

Землетрясение ощущалось во многих домах. Было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры говорят очевидцы.

Очаг землетрясения находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет.

Известно, что несколько человек застряли в лифтах, которые остановились из-за отсутствия тока. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года мощное землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от греческого города Патры, почти в 300 км от Афин. Эпицентр зафиксированного в ночь на пятницу землетрясения имел координаты 37.48 градуса северной широты и 20.72 восточной долготы.

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