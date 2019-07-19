BMW летел по встречке: искалеченный мотоциклист вынужден доказывать, что не виноват в аварии (фото)

Происшествия

Об удивительных методах расследования уголовных дел украинской полицией «ФАКТЫ» писали уже неоднократно. Почему жертвы преступлений так часто оказываются виновниками, а настоящим злоумышленникам удается избежать наказания — вопрос риторический. Очередная страшная история, закончившаяся абсурдными действиями и выводами полиции, произошла возле поселка Емильчино Новоград-Волынского района Житомирской области десять месяцев назад. Выскочивший на встречную полосу автомобиль «БМВ», обгоняя ехавший перед ним «Пежо», чуть не сбил мотоциклиста Станислава Малюшицкого. Чтобы избежать лобового столкновения и верной смерти, Станислав, которому был отрезан путь съезда на обочину, поступил единственно возможным способом: выехал на осевую полосу и попытался проскочить между двумя параллельно двигавшимися машинами. К сожалению, расстояние между «БМВ» и «Пежо» было слишком мало… Произошла авария, в результате которой ни у водителя «БМВ», ни на его автомобиле — ни царапины, в то время как передняя часть «Пежо» и мотоцикл были разбиты, а мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу. (Напомним, в начале июля в Киеве в ДТП погиб байкер.) Придя в себя, Станислав сначала обрадовался. Ведь, несмотря на переломанные руки и ноги и разбитый мотоцикл, он был жив! Мог ли мужчина тогда подумать, что вместо того, чтобы получить материальную помощь на лечение от виновника аварии, ему придется доказывать через суд, что виновник — не он.

«Еще несколько секунд — и был бы удар в лоб»

— В тот день я возвращался из туристической поездки, — рассказывает о событиях, случившихся 7 сентября прошлого года, киевлянин Станислав Малюшицкий. — Ехал из Новограда-Волынского Житомирской области в сторону Коростеня. Трасса была мокрая — перед этим прошел дождь. Поэтому ехал я осторожно и не быстро — 50 километров в час. Иначе мотоцикл могло бы занести. Двигаясь по двухполосной дороге в сторону Коростеня, я увидел автомобиль «Пежо», ехавший мне навстречу. Вдруг из-за него выскочил «БМВ» — и понесся прямо на меня. В первую секунду я даже не испугался. Думал, водитель совершает обгон и сразу же встроится в свою полосу движения. Слегка притормозил, давая ему возможность закончить маневр. Но он и не собирался его заканчивать! Опередив «Пежо», водитель «БМВ» продолжал ехать по встречной. Он летел прямо на меня, еще несколько секунд — и был бы удар в лоб, после которого у меня просто не осталось бы шансов выжить.

Уйти вправо я не мог: во-первых, водитель несшегося на меня автомобиля ехал ближе не к разделительной полосе, а к обочине, то есть попросту отрезал мне этот путь к отступлению. Во-вторых, как таковой обочины там и не было — кювет с высокой травой и деревьями. Если бы я вильнул туда, то мотоцикл занесло бы и я неминуемо попал бы под колеса «БМВ». У меня оставался крохотный шанс выжить: затормозить, прижаться к осевой полосе и попытаться проскочить между несущимися мне навстречу машинами. Я так и сделал.

Сначала даже показалось, что аварии удалось избежать. Но потом заднее колесо мотоцикла повело на встречную, а водитель «Пежо» почему-то не предпринял никаких попыток сдвинуться вправо и попытаться избежать столкновения. Переднее колесо моего мотоцикла ударилось о левое переднее колесо «Пежо»… Я упал и потерял сознание.

После столкновения мотоцикл превратился в груду металла

Когда пришел в себя, увидел, что остатки моего мотоцикла валяются в стороне. «Пежо» остановился метрах в семи от места столкновения. А водитель «БМВ», из-за которого все это случилось, проехал еще метров пятьдесят и только там притормозил.

Я снял шлем, чтобы легче было дышать, прощупал себя на предмет переломов. Понял, что левая сторона тела раздроблена, перевернулся на правую. Ко мне подошел какой-то парень, спросил, чем помочь. Я попросил, чтобы он набрал со своего мобильного мой номер телефона. Моя мобилка зазвонила в стороне, парень принес мне телефон, и я сообщил родным, что со мной произошло. Кто-то из проезжих позвонил «103». Когда меня уже заносили на носилках в карету «скорой», подъехала полиция. Полицейский заскочил следом, попросил у меня документы на мотоцикл, после чего меня увезли в близлежащую больницу.

У Станислава Малюшицкого диагностировали переломы ноги, руки, шейки бедра и разрыв тазового кольца. Мужчина перенес две многочасовые операции, в том числе имплантацию титановых пластин в руку и ногу. До сих пор его левая кисть полностью не разгибается и болит, он с трудом может наклоняться из-за болей в спине. Станиславу дали вторую группу инвалидности. Более полугода он не мог работать, только недавно устроился водителем такси. Кроме потери здоровья, авария стоила ему огромных финансовых затрат. Разбитый мотоцикл (120 тысяч гривен), лечение (более 80 тысяч гривен), потеря работоспособности, которая легла на плечи семьи. Пострадавший мотоциклист надеялся, что виновник аварии примет участие в его лечении и хотя бы частично компенсирует затраты, но увы.

«Знаю, что у мотоциклиста телесные повреждения средней степени тяжести, но помочь финансово ему не могу»

— Один раз он даже звонил мне, — горько усмехается Станислав. — Спрашивал, как я себя чувствую и чем он может помочь. Я ответил, что был бы рад финансовой помощи, ведь на тот момент мне предстояли две операции. На это водитель «БМВ» сказал, что он без работы, поэтому помочь не может. Вот когда устроится, тогда может быть. Попрощался и положил трубку. Зачем в таком случае нужно было звонить — загадка. Позже, уже более-менее восстановившись, я ходил устраиваться в мотосалон, и парень, который там работает, оказался родом из Емильчино. Он прекрасно знает водителя «БМВ» и утверждает, что их семья владеет лесопилкой и вообще далеко не самая бедная в селе. Однако помочь мне они не захотели.

«ФАКТЫ» связались по телефону с водителем «БМВ».

— Я виновником аварии не был, — утверждает 39-летний Владимир Лугина. — Ехал очень медленно, около пятидесяти километров в час. Выехал на встречную, объезжал препятствие. А там — мотоцикл на большой скорости. Объезжая ямы, увидел, что уже не успеваю вернуться в свою полосу. Ушел на обочину, почти полностью съехал с асфальта. Если бы пытался встроиться в свою полосу, было бы намного хуже — там ямы большие.

Выскочивший на встречную полосу автомобиль «БМВ» не дал мотоциклисту возможности уйти от столкновения

— Вы не знали о ямах, поэтому пошли на обгон?

— Да нет, знал. Я же там постоянно езжу… После аварии я все время был рядом с мотоциклистом, пока его «скорая» не забрала.

— Вы знаете, что с ним сейчас?

— Общались по телефону давно. Знаю, что у него телесные повреждения средней степени тяжести.

— Он перенес две операции, стал инвалидом. Вы помогали ему материально?

— Нет. Я был бы не против помочь, но у меня таких денег нет. Сейчас сижу дома в поисках работы. У нас вся работа стала.

— Где «у вас»? На лесопилке? Слышала, у вас есть семейный бизнес.

— Ничего у нас нет.

— Недавно мы с дядей ездили в Емильчино забирать мой поврежденный мотоцикл, — продолжает Станислав. — И знаете, кто нас обогнал на дороге? Тот же самый Владимир Лугина! Он катается по селу на своем целеньком «БМВ» и, похоже, прекрасно себя чувствует.

С водителем «Пежо» тоже вышло интересно. Я считаю, и он отчасти виноват в ДТП, потому что, видя аварийную дорожную ситуацию, не притормозил, не принял вправо — не сделал ничего для избежания столкновения. После аварии, когда я потерял сознание, он даже не вышел из машины, чтобы оказать первую помощь или спросить, не нужно ли чего.

Зато потом, убедившись, что я выжил, он где-то раздобыл мой номер телефона и позвонил, чтобы потребовать денег! Кто мне, говорит, будет машину ремонтировать? Я оторопел. Ответил ему, что, видимо, тот, кто виновен в аварии. «Меня не устраивает то, что они там в полиции порешали», — сказал мой собеседник. Я не понял, о чем он.

А на следующий день следователь Емильчинского райотдела полиции сбросил мне по вайберу фото документа о закрытии уголовного производства по нашему ДТП. Прочитав его, я понял, что они там «порешали»: водителю «БМВ» вменяли только неправильный обгон, но ни его, ни водителя «Пежо» виновными в аварии не считали. Дело закрыли «из-за отсутствия состава преступления», а всю ответственность за ДТП, за мои телесные повреждения и повреждения автотранспортных средств следователь решил возложить… на меня! Поскольку я нарушил правила дорожного движения, выехав на разделительную полосу. А надо было, как он объясняет, просто затормозить и ждать. Чего ждать? Пока несущееся по встречке «БМВ» не собьет меня насмерть? Вот тогда я, видимо, был бы прав и ничего не нарушил бы.

Все эти месяцы искалеченный мужчина пытается добиться справедливости в различных инстанциях. Как только он вернулся из Емильчинской больницы в Киев, сразу же написал заявление в Новоград-Волынскую районную прокуратуру Житомирской области, в котором просил признать его потерпевшим и провести необходимые следственные действия для установления виновника ДТП. Ответ пришел быстро. Сотрудники прокуратуры обещали посодействовать и сделать все необходимое, чтобы дело расследовали полно и всесторонне.

«Я уверен, что экспертизы проводились, мягко говоря, неполно и заангажированно»

— На этом их обещании все и зависло, — говорит Станислав. — Я много раз общался со следователем Емильчинской полиции по телефону. Он никак не давал делу ход, не проводил следственные действия. Ему нужны были мои показания. Следователь спрашивал, когда я приеду в Емильчино, но я был еще очень слаб, с трудом двигался. Предлагал ему приехать в Киев, но он не смог, объяснив, что командировочные им не компенсируются. После того как мне по вайберу прислали фото решения о закрытии уголовного производства, я два месяца пытался добиться получения оригинала документов. Следователь то был занят, то говорил, что бумаги слишком долго идут по почте, поэтому нет смысла их отправлять. В общем, морочил голову. Потом вообще перевелся на другой участок.

Тем временем срок обжалования этого судебного решения истекал, а подать апелляцию без оригинала судебного решения мы не могли. Короче, волокита растянулась неизвестно на сколько. Тем временем меня вызвали в Киево-Святошинское отделение полиции и выдали справку о том, что я виновник ДТП. То есть, вместо того чтобы получить компенсацию за разбитый мотоцикл, потерю здоровья и работоспособности, я должен теперь бегать по инстанциям и доказывать, что не виноват.

— С мнением следователя о том, что Станислав несет ответственность за это ДТП, нельзя согласиться, — объясняет Сергей Пугач, адвокат Малюшицкого. — Ведь он ехал по своей полосе, скорость не превышал, его мотоцикл был исправен. Что касается водителя «БМВ», то он предоставил полиции недостоверные и неправдивые данные. Так, например, по показаниям водителя «Пежо» и его жены, их автомобиль двигался со скоростью 80 километров в час. Как в таком случае «БМВ» мог обогнать их, если водитель этой машины утверждает, что ехал не больше 50 километров в час?

Полиция на основе экспертных выводов утверждает, что мотоциклист должен был остановиться и ждать, пока не проедет встречная машина. Но в его случае, с мокрой трассой и узкой обочиной это означало бы перевернуться и попасть под колеса машины, то есть просто погибнуть. Я вообще уверен, что экспертизы проводились, мягко говоря, неполно и заангажированно. Буду требовать повторной трассологической экспертизы и выяснять ряд вопросов, которые не были поставлены во время проведения расследования. Самый главный — о причинно-следственной связи противоправного обгона «БМВ» и последующей аварии.

Сейчас уже должно было проходить судебное заседание по моей жалобе на закрытие уголовного производства, но его приостановили, передав материалы в административный суд. Моему клиенту нужно будет доказывать свою невиновность в этом ДТП. Кстати, примечательно, что водитель «БМВ», которого по решению районного суда признали виновным в нарушении правил обгона, подал апелляцию. Пытается доказать, что он и обгонял по правилам, представляете? Мы, конечно, так этого не оставим. Этот человек должен понести наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой травмы средней степени тяжести. А затем будем подавать иск в гражданский суд и требовать компенсации материального и морального ущерба.

В апреле этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10 236, который предлагает освобождать автомобилистов от уголовной ответственности за ДТП с тяжелыми последствиями, которое произошло из-за плохой дороги или по вине другого человека — например, пешехода или водителя другого транспортного средства. Надеемся, что с его принятием ситуации, подобные тому, в которой оказался Станислав Малюшицкий, уйдут в прошлое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП в Киеве в начале июня. На проспекте Победы погиб молодой байкер.

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