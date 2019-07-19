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Звездный хоккеист покончил с собой (фото)
Бывший канадский хоккеист Грег Джонсон покончил с собой в возрасте 48 лет. Спортсмена нашла мертвым в их доме в Детройте (штат Мичиган, США) его жена Кристин. Как сообщили в полиции, рядом с телом был обнаружен пистолет. А вот причины, подтолкнувшие Грега на такой шаг, неизвестны, поскольку он не оставил предсмертной записки.
Добавим, что Джонсон начал профессиональную карьеру в 17 лет. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел 13 сезонов, выступая за «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз». Шесть раз вместе со своими командами выходил в плей-офф Кубка Стэнли, но выиграть звание чемпиона так и не получилось. В общей сложности провел в сильнейшей лиге мира 822 матча (785 в регулярном чемпионате плюс 37 игр в плей-офф Кубка Стэнли). Завершил карьеру в 2006 году.
В составе национальной сборной Канады в 1993 году занял четвертое место на чемпионате мира, проходившем в Германии, а в 1994-м завоевал олимпийское «серебро» в Лиллехаммере (Норвегия).
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