«Самопоміч» просит отменить особый статус Донбасса

Украина

Фракция «Самопоміч» собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и подала сегодня представление в Конституционный суд о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов и наемников. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, парламент VII созыва принял эти законы в сентябре 2014 года.

«Это было сделано во исполнение соглашения с дьяволом — Минских соглашений. И с нарушением закона — за закрытыми дверями и с выключенным табло в зале парламента», — напомнила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам объявляют амнистию.

Ежегодно действие закона об особом статусе откладывали, но закон до сих пор действующий.

«Мы понимаем, что следующий парламент может быть несостоятельным противостоять особому статусу так, как противостояла „Самопоміч“ его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный суд, чтобы эти законы признали неконституционными и отменили их», — отметила Сыроид.

В представлении подчеркивается, что эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.

Лидер партии «Самопоміч» Андрей Садовый, считает, что автономия для Донбасса на российских условиях, заложенных в Минских сделках, — это капитуляция, которая не принесет мир Украина.

Конституционный суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрание новой Верховной Рады не является препятствием для принятия решения Конституционным судом.

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