Деве поступит заманчивое деловое предложение, а Водолея ждет судьбоносное знакомство

Стиль жизни

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака



ОВЕН. Не исключено, что из-за своей поспешности и торопливости пропустите что-то важное, о чем впоследствии, возможно, придется и пожалеть. Так что будьте внимательнее, осторожнее и не сбрасывайте со счетов мелочей. Больше доверяйте близким людям.

ТЕЛЕЦ. Внутренние противоречия периодически возникают у любого человека, но вам желательно не доводить себя до подобного состояния. Старайтесь более экономно расходовать душевные силы, не взваливайте на свои хрупкие плечи неподъемный груз, особенно, если он чужой.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша точка зрения, возможно, единственно правильна, но окружающие почему-то так не думают. Будьте готовы к тому, что ваши слова будут подвергнуты критике, и настройтесь на оптимистичный лад. Избегайте любой ценой выяснения отношений с руководством.

РАК. Бытовые проблемы придется решать, хотя желания у вас делать это может не быть вообще. Неплохо бы проявить экономию, отправляясь по магазинам, ведь денежки вам в скором времени могут пригодиться для более серьезных и важных дел.

ЛЕВ. Взяв стремительный темп, рискуете быстро выбиться из сил, усталость помешает выполнению самых необходимых дел. Учтите это и не хватайтесь за несколько дел сразу, оглядитесь вокруг, возможно, кто-то захочет оказать вам помощь.

ДЕВА. Весьма вероятно, что получите настолько заманчивое деловое предложение, что отказаться от него не будет никакой возможности. И хотя это требует дополнительной отдачи, и свободного времени почти не останется, результат очень порадует вас.

ВЕСЫ. Ответственность — штука серьезная, брать ее на себя особо никто не хочет. Но вам придется сделать это, если мечтаете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы, стать финансово независимым. Будьте смелее и не сомневайтесь в своих профессиональных качествах.

СКОРПИОН. Есть надежда, что все намеченное удастся осуществить без посторонней помощи. Вам нужно только проявить терпение, такт, готовность к компромиссу. Помните о том, что близкие нуждаются в вашей опеке, и уделите им больше времени.

СТРЕЛЕЦ. Остроумие и красота, которыми обладаете, обязательно заметят те, на кого и были рассчитаны ваши чары. Важно вести себя так, чтобы никто не разочаровался в ваших высоких моральных качествах. Репутация для вас сейчас на первом месте.

КОЗЕРОГ. Тревожиться из-за житейских проблем вам не придется, что, конечно же, порадует, даст возможность свободно вздохнуть, не думая ни о чем плохом. Нынешний период актуален для тех, кто решил взяться за здоровый образ жизни.

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что в ближайшее время познакомитесь с человеком, который в будущем способен сыграть важную роль в вашей судьбе. Более лояльное отношение к чужим недостаткам поможет найти общий язык даже с самыми несговорчивыми клиентами и партнерами.

РЫБЫ. Прежде чем браться за решение очередной задачи, необходимо полностью восстановить свои силы. Причем, речь идет как о физическом, так и моральном состоянии. На личном фронте грядут перемены, только нужно вовремя на них отреагировать.

Ранее «ФАКТЫ» давали гороскоп здоровья на июль от известного астролога.

Подготовил Петр КОТОВ

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