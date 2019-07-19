Посольство России в Великобритании признало Крым украинским: фотофакт

Украина

Посольство России в Великобритании, публикуя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об усилении НАТО, обнародовало карту мира, где Крым указан как украинский.

Карта размещена под словами Лаврова: «Под давлением Вашингтона, который преследует свои геополитические цели, страны NATO проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более 700 миллиардов долларов, в общей сложности НАТО — около 1 миллиарда долларов, а расходы России, напротив, составили менее 50 миллиардов долларов».

В свою очередь, МИД Украины поблагодарил российских дипломатов и выразил уверенность, что и другие представители Кремля последуют примеру этого дипведомства.

«Спасибо, @RussianEmbassy за признание очевидного! Мы ожидаем, что другие кремлевские представители будут следовать вашему примеру — МИД России и так далее. Крым — это Украина!», — так отреагировали украинские дипломаты в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» приводили примеры, когда иностранные государства публиковали карту Украины без Крыма или окрашивали ее в цвета российского флага.

Весной этого года на экранах в Международном аэропорту «Борисполь» также появилась карта Украины без Крыма, что вызвало скандал иобществе.

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