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В партии Ляшко больше всего женщин-кандидатов
Накануне проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, журналисты проанализировали списки партий, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии. Об этом пишет «Слово и дело».
Выяснилась интересная особенность при рассмотрении соотношения кандидатов по гендерному признаку. Так, в «Оппозиционном блоке» количество возможных народных избранников женского пола составило 38%, а в «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана — 35%. Больше всего кандидатов-женщин только в Радикальной партии Олега Ляшко — 41%.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что Олег Ляшко заявил о своих амбициях возглавить Верховную Раду и представил свой план реформы законодательной ветви власти: сократить численность депутатов до 250, ввести строгую ответственность за прогулы и сенсорную кнопку для голосований.
«Я не дам президенту узурпировать влияние на парламент. Парламент должен быть независимым от правительства и от президента органом для того, чтобы представлять украинцев. На этой должности я обеспечу баланс ветвей власти и введу все инициативы, направленные на преодоление бедности. Председатель парламента Ляшко не допустит реванша промосковских сил, не даст отобрать язык и продать землю и не позволит торговать Украиной», — заявил лидер Радикальной партии.
Также лидер Радикальной партии назвал постепенный захват кумом Путина Медведчуком информпространства в Украине и пропаганду дружбы с Россией на его четырех каналах разработанной в Кремле операцией спецслужб и потребовал срочно принять меры по противодействию кремлевской пропаганде на украинских телеканалах.
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