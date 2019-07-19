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Украина

В партии Ляшко больше всего женщин-кандидатов

21:04 19 июля 2019 64
Олег Ляшко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Накануне проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, журналисты проанализировали списки партий, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии. Об этом пишет «Слово и дело».

Выяснилась интересная особенность при рассмотрении соотношения кандидатов по гендерному признаку. Так, в «Оппозиционном блоке» количество возможных народных избранников женского пола составило 38%, а в «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана — 35%. Больше всего кандидатов-женщин только в Радикальной партии Олега Ляшко — 41%.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что Олег Ляшко заявил о своих амбициях возглавить Верховную Раду и представил свой план реформы законодательной ветви власти: сократить численность депутатов до 250, ввести строгую ответственность за прогулы и сенсорную кнопку для голосований.

«Я не дам президенту узурпировать влияние на парламент. Парламент должен быть независимым от правительства и от президента органом для того, чтобы представлять украинцев. На этой должности я обеспечу баланс ветвей власти и введу все инициативы, направленные на преодоление бедности. Председатель парламента Ляшко не допустит реванша промосковских сил, не даст отобрать язык и продать землю и не позволит торговать Украиной», — заявил лидер Радикальной партии.

Также лидер Радикальной партии назвал постепенный захват кумом Путина Медведчуком информпространства в Украине и пропаганду дружбы с Россией на его четырех каналах разработанной в Кремле операцией спецслужб и потребовал срочно принять меры по противодействию кремлевской пропаганде на украинских телеканалах.

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