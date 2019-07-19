Просьба правозащитников не остановила Парубия: скандальный закон подписан

Политика

Спикер Верховной рады Андрей Парубий 19 июля подписал законопроект № 6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию. Это слудует из данных сайта парламента.

Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью председателя Верховной рады. Теперь документ может подписать президент Владимир Украины Владимир Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», 11 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6449 об ответственности за педофилию. Так, согласно документу, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность. При этом принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

Ранее пятнадцать правозащитных организаций Украины обратились к президенту Зеленскому с просьбой ветировать закон № 6449 об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, в частности, о введении принудительной химической кастрации.

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