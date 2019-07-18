Правозащитники просят Зеленского не подписывать закон о химической кастрации педофилов

Украина

Пятнадцать правозащитных организаций Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон № 6449, принятый Верховной Радой 11 июля, об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, в частности, о введении принудительной химической кастрации. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ОО «Форпост», которая является одним из подписантов обращения.

По словам руководительницы организации Елены Подолян, у правозащитников имеются аргументы относительно того, что этот закон нарушает права человека.

«На сегодня и официальная классификация болезней, которой мы пользуемся в Украине, определяет педофилию как сексуальное влечение к детям, несовершеннолетним. Судя по новому Закону, преступниками автоматически становятся все люди с педофилией. На самом деле не каждый педофил совершал преступления на сексуальной почве, он может испытывать влечение, но не совершать никаких действий. Таким образом, мы маргинализируем людей с психическими расстройствами. Сейчас, по логике закона, если педофил состоит на учете у психиатра, то мы автоматически должны причислять его к преступникам», — сказала Елена Подолян.

Кроме того, есть вопросы относительно того, насколько действенна принудительная химическая кастрация, поскольку, не каждый, кто совершил сексуальное преступление в отношении ребенка, имеет неконтролируемый сексуальное влечение к ребенку. Преступление мог совершить человек, руководствовалась мотивами наживы, или была в состоянии алкогольного опьянения и др. К тому же, любое медицинское вмешательство требует информированного согласия пациента, даже осужденного. Исключение из этого правила должны быть проанализированным отдельно соответствующими экспертами, считают в общественной организации.

По словам Подолян, правозащитники и психиатры также видят опасность в создании открытого реестра людей с педофилией.

Кроме правовых аспектов, новый закон может повлиять на социальную ситуацию: открытый реестр может порождать в людях желание совершить самосуд. При этом в Украине нет превенции, нет действенных механизмов помощи детям, страдающим от сексуального насилия. Нет программ сексуального воспитания, кроме работы, которую проводят неправительственные организации.

Обращение к президенту Владимира Зеленского подписали Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковский институт социальных исследований, Центр прав человека ZMINA, Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива», Центр гражданских свобод, ОО «Правозащитная группа «СИЧ» и другие организации.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательные акты, которыми усилила ответственность за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости. Рада дополнила Уголовный кодекс статьей о принудительной химической кастрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала президента Владимира Зеленского наложить вето на принятый Верховной Радой закон о химической кастрации педофилов. Глава медицинского ведомства уверена, что поддержавшие закон о принудительной химической кастрации педофилов депутаты стали жертвами предвыборной манипуляции.

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