Происшествия

Под Винницей неадекватная пациентка напала на врача-стоматолога с топором и пистолетом (фото)

Недалеко от Винницы 18 июля полицейские задержали 48-летнюю жительницу села Агрономическое, которая напала на врача стоматологического кабинета с пистолетом и топором. Об этом сообщили в Национальной полиции Винницкой области.

«Пострадавшая с телесными повреждениями в области спины и головы госпитализирована. Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Причины и обстоятельства правонарушения выясняют следователи», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушительница пришла к врачу, вооружившись пистолетом и топором. На лестничной клетке начала стрелять во врача. Врач закрылась в кабинете, после чего сбежала через окно.

Первыми на место прибыли сотрудники управления полиции охраны, находившиеся недалеко от места совершения правонарушения. Люди, которые стали свидетелями происшествия, к их приезду не давали злоумышленнице выйти из помещения, заблокировав выход.

На месте преступления полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет Flober Major 2,5 мм. Орудие преступления отправлено на экспертизу.

Злоумышленницей оказалась 48-летняя местная жительница. Она задержана. Свое поведение она объяснить не может. Ей проведут психиатрическую экспертизу. Следствием открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). За это правонарушителя грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», в июне нападение на врача имело место во Львовской области. Тогда злоумышленник нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, практикующему в селе Мшаны Городоцкого района. Врач получил серьезные ранения (нож прошел в 2 см от сонной артерии).

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