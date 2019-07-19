Происшествия

На Донбассе от пуль снайперов за сутки погибли два бойца ВСУ

На Донбассе 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

«Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался. Другой военнослужащий, получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого товарища и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте», — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК также сообщает в Facebook, что 19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).

«Противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки. В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, человек как раз находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 18 июля на линии соприкосновения на Донбассе во время прицельных обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем сил ООС был уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями.

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