- 19.07 23:58 Украина должна ориентироваться на рынок ЕС, а не на «дешевый» российский газ, — Порошенко
- 19.07 23:39 Путин абсолютно предсказуем: у Порошенко заявили о наличии плана деоккупации Донбасса и Крыма
- 19.07 23:15 Украина стала серебряным призером чемпионата мира по футболу: видео матча
- 19.07 23:11 Партия Порошенко призвала украинцев проголосовать за европейское будущее Украины
- 19.07 22:44 На Донбассе от пуль снайперов за сутки погибли два бойца ВСУ
- 19.07 22:15 Под Радой поймали дезертира с гранатой: хотел услышать Вакарчука?
- 19.07 22:12 Сенегал – Алжир: где смотреть финал Кубка африканских наций
- 19.07 21:56 Под Винницей неадекватная пациентка напала на врача-стоматолога с топором и пистолетом
- 19.07 21:08 Просьба правозащитников не остановила Парубия: скандальный закон подписан
- 19.07 21:04 В партии Ляшко больше всего женщин-кандидатов
- 19.07 20:28 "Может, я глупый, но не верю в то, что русские напали на Украину": боксер Гвоздик шокировал сеть неожиданным признанием
- 19.07 20:19 В Коблево избили оператора популярного телешоу «Ревизор»
На Донбассе от пуль снайперов за сутки погибли два бойца ВСУ
На Донбассе 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
«Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался. Другой военнослужащий, получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого товарища и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте», — говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК также сообщает в Facebook, что 19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка (Донецкая область).
«Противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки. В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, человек как раз находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 18 июля на линии соприкосновения на Донбассе во время прицельных обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем сил ООС был уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...