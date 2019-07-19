- 08:45 Простаивают даже хлебные места: в Крыму рассказали о реалиях турбизнеса после оккупации
- 08:09 На Донбассе погиб украинский военный: бойцы отомстили за побратима
- 08:02 Увеличилась помощь семьям с детьми: кому и на сколько
- 07:49 Лукашенко выдал нелепость об оккупации Ленинграда, но Путин этого даже не заметил
- 07:40 Скачки давления и одышка при перемене погоды: какие симптомы должны насторожить
- 07:27 Новые тренды в педикюре: советы нейл-стилиста
- 07:17 Грозы и температурные качели: прогноз погоды на пятницу, 19 июля
- 07:00 Дети ретроградного Меркурия: особенности людей, рожденных до 1 августа
- 06:52 Помолодевшая Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях произвела фурор в Юрмале
- 06:30 Арест Шишкана: стало известно, кто «сдал» полиции «вора в законе»
- 06:20 «Есть свободные места»: Кирилловка вынуждена заманивать отдыхающих идеальным морем
- 05:58 «Зимнее» повышение пенсий: кому ждать увеличения выплат
На Донбассе погиб украинский военный: бойцы отомстили за побратима
На линии соприкосновения на Донбассе боевики продолжили прицельные обстрелы украинских позиций. В результате 18 июля один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ их наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня,
Наиболее интенсивные обстрелы, согласно данным пресс-центра ООС, были зафиксированы на Приазовье, где
Напомним, ранее командующий Операции объединенных сил Александр Сырский объяснил активизацию российско-террористических войск на Мариупольском направлении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...