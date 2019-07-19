На Донбассе погиб украинский военный: бойцы отомстили за побратима

Украина

На линии соприкосновения на Донбассе боевики продолжили прицельные обстрелы украинских позиций. В результате 18 июля один военнослужащий ООС погиб, еще двое получили ранения. Ответным огнем уничтожен один оккупант, двое выбыли из строя с ранениями, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ их наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, в т. ч. трижды — с применением запрещенных «минскими договоренностями» минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, огонь по нашим позициям противник вел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее интенсивные обстрелы, согласно данным пресс-центра ООС, были зафиксированы на Приазовье, где в т. ч. били 120 мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, ранее командующий Операции объединенных сил Александр Сырский объяснил активизацию российско-террористических войск на Мариупольском направлении.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter