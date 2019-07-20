«Непростые времена»: посол Украины в США Чалый оставил свою должность

Украина

Валерий Чалый заявил, что покидает пост посла Украины в США с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, а также с благодарностью неравнодушным украинскому и американскому народу. Об этом дипломат написал в посте на своей странице в Facebook.

«Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении», — отметил Чалый.

По его словам, для посольства Украины и генеральных консульств в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, а также для партнеров в США это были непростые времена, наполненные новыми вызовами.

«Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества. Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое», — написал дипломат.

Он подчеркнул, что благодарен народу Соединенных Штатов, «теперь действительно нашем стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой Украинская по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев».

Валерий Чалый также поблагодарил всех за поддержку.

«Успехи на американском направлении — наши общие успехи. Еще много работы впереди еще много нужно усилий для того, чтобы сделать необратимым тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену — тысячи жизней наших Героев. Итого — победим! Слава Украине!» — написал Чалый.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных оказались: посол Украины в США Валерий Чалый, посол Украины в Марокко Ярослав Коваль, посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич, посол Украины в Нигерии Валерий Александрук, посол Украины в Армении Петр Литвин, посол Украины во Вьетнаме Алексей Шовкопляс, посол Украины на Кипре Борис Гуменюк, посол Украины в Туркменистане Валентин Шевалев, посол Украины в Ватикане Татьяна Ижевская, посол Украины в Аргентине Юрий Дюдин, а также посол Украины в Иордании Сергей Пасько.

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