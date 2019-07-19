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Зеленский скопом уволил послов Украины: кто лишился должности
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Среди уволенных оказались: посол Украины в США Валерий Чалый, посол Украины в Марокко Ярослав Коваль, посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич, посол Украины в Нигерии Валерий Александрук, посол Украины в Армении Петр Литвин, посол Украины во Вьетнаме Алексей Шовкопляс, посол Украины на Кипре Борис Гуменюк, посол Украины в Туркменистане Валентин Шевалев, посол Украины в Ватикане Татьяна Ижевская, посол Украины в Аргентине Юрий Дюдин, а также посол Украины в Иордании Сергей Пасько.
Отметим, что некоторые из уволенных послов были назначены еще при президентах Викторе Януковиче и Викторе Ющенко. Так, посол Украины при Святом Престоле Ижевская работает на этой должности с марта 2007 года.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Зеленский инициировал отставку исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Поводом стало невыполнение обещаний уволить руководителей четырех таможен Западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
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