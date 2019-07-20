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Мадонна стала брюнеткой для нового клипа в «африканском» стиле (видео)
В Интернете появился новый клип известной американской исполнительницы Мадонны на песню Batuka с ее нового альбома Madame X. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что с тех пор, как певица объявила о выходе 14-й студийной пластинки, ее новые видео появляются одно за другим.
На этот раз она нашла вдохновение в истории Кабо-Верде, назвав свою новую композицию в честь местного музыкального стиля.
Острова Зеленого Мыса называют местом рождения работорговли. Об этом факте певица напомнила в начале клипа. Вместе с ней в видео снялись темнокожие женщины из португальского музыкального коллектива Orquestra Batukadeiras.
В кадре Мадонна танцует с ними под африканские ритмы на берегу океана. В толпе женщин в белых платках американская звезда выделяется контрастным образом: для съемок клипа она стала брюнеткой.
Культура Африки давно притягивает певицу, а после усыновления детей из южноафриканской страны Малави, ее интерес ко всему тому, что имеет связь с их корнями лишь усилился.
Иногда, правда, поведение поп-звезды вызывает споры. Например, на этой неделе ее обвинили в расизме из-за снимков приемных детей с арбузом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз.
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